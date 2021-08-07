Бывший полузащитник «Зенита» стал игроком «Дженоа»

«Дженоа» на официальном сайте объявил о переходе из «Пармы» защитника Эрнани. Стороны заключили арендное соглашение сроком на один сезон с обязательством последующего выкупа.

27-летний бразилец перешел в «Парму» из «Зенита». В прошлом сезоне он провел в серии А 33 матча, в которых забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи.