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Бывший полузащитник «Зенита» стал игроком «Дженоа»

18:14
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«Дженоа» на официальном сайте объявил о переходе из «Пармы» защитника Эрнани. Стороны заключили арендное соглашение сроком на один сезон с обязательством последующего выкупа.

27-летний бразилец перешел в «Парму» из «Зенита». В прошлом сезоне он провел в серии А 33 матча, в которых забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи.

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Иван Шитик все материалы автора

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