Бывший полузащитник «Зенита» стал игроком «Дженоа»
18:14
«Дженоа» на официальном сайте объявил о переходе из «Пармы» защитника Эрнани. Стороны заключили арендное соглашение сроком на один сезон с обязательством последующего выкупа.
27-летний бразилец перешел в «Парму» из «Зенита». В прошлом сезоне он провел в серии А 33 матча, в которых забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи.
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