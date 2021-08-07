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«Вест Хэм» готов заплатить «Фиорентине» 18 миллионов евро за Миленковича

11:42
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«Вест Хэм» проявляет интерес к защитнику «Фиорентины» Николе Миленковичу, сообщает в Twitter журналист Никола Скира.

По данным источника, английский клуб готов заплатить за 23-летнего игрока сборной Сербии 18 миллионов евро. Игроку клуб готов предложить четырехлетний контракт с зарплатой 2,5 млн евро без учета бонусов. Нынешнее соглашение футболиста истекает летом 2022 года.

В прошлом сезоне Миленкович участвовал в 37 матчах во всех клубных турнирах, забил 3 гола и отдал 1 результативный пас.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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