Лукаку обратился к фанатам «Интера» после перехода в «Челси»

Нападающий Ромелу Лукаку обратился к болельщикам «Интера» после перехода в «Челси».

«Дорогие фанаты «Интера», спасибо вам! Спасибо, что любили меня, как родного, что заставили меня и мою семью чувствовать себя в Милане, как дома. Спасибо за бесконечную поддержку и любовь, за то, что мотивировали меня еще больше после первого сезона в команде. Когда я перешел в «Интер», то сразу понял, что смогу отлично помочь команде. Любовь и прием, который мне оказали в аэропорту в первый день в Милане, был началом прекрасной истории.



Я поставил для себя цель никогда не подводить вас, выступая в футболке «Интера». Всегда выкладывался на 100 процентов на каждой тренировке и в каждой игре ради того, чтобы вы гордились командой. Первый сезон закончился очень тяжело, но вы дали мне силы, чтобы продолжать двигаться дальше, и мы продвинулись вперед, как команда. Поэтому мы и стали чемпионами. Надеюсь, вы понимаете мое решение уйти в «Челси». Это шанс всей жизни, и, наверное, в нынешний момент карьеры могу сказать, что это шанс, о котором я всегда мечтал. Я навсегда останусь интериста, потому что без вас я бы не стал тем, кто я есть», — написал Лукаку в обращении, которое опубликовал у себя в Twitter на итальянском и английском языках.

Лукаку выступал за «Интер» с августа 2019 года. 12 августа 2021 года «Челси» купил 28-летнего бельгийца у итальянской команды за 115 миллионов евро.