Президент «Милана» прокомментировал работу «ПСЖ» на трансферном рынке

Президент «Милана» Паоло Скарони на фоне дорогостоящих покупок «ПСЖ» высказался о работе клубов на трансферном рынке.

«Я помню, что финансовый фэйр-плей все еще существует. Также я помню, что из-за него «Милан» отстранили от Лиги Европы.

Я верю в УЕФА, чтобы предполагать, что ко всем нарушителям будут приняты такие же меры", — цитирует Скарони Il Corriere dello Sport.

Отметим, в летнее трансферное окно в «ПСЖ» перешло 6 футболистов, четверо из которох являлись свободными агентами.