Президент «Милана» прокомментировал работу «ПСЖ» на трансферном рынке
14:19
Президент «Милана» Паоло Скарони на фоне дорогостоящих покупок «ПСЖ» высказался о работе клубов на трансферном рынке.
«Я помню, что финансовый фэйр-плей все еще существует. Также я помню, что из-за него «Милан» отстранили от Лиги Европы.
Я верю в УЕФА, чтобы предполагать, что ко всем нарушителям будут приняты такие же меры", — цитирует Скарони Il Corriere dello Sport.
Отметим, в летнее трансферное окно в «ПСЖ» перешло 6 футболистов, четверо из которох являлись свободными агентами.
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