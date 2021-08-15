Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Президент «Милана» прокомментировал работу «ПСЖ» на трансферном рынке

14:19
Теги:

Президент «Милана» Паоло Скарони на фоне дорогостоящих покупок «ПСЖ» высказался о работе клубов на трансферном рынке.

«Я помню, что финансовый фэйр-плей все еще существует. Также я помню, что из-за него «Милан» отстранили от Лиги Европы.

Я верю в УЕФА, чтобы предполагать, что ко всем нарушителям будут приняты такие же меры", — цитирует Скарони Il Corriere dello Sport.

Отметим, в летнее трансферное окно в «ПСЖ» перешло 6 футболистов, четверо из которох являлись свободными агентами.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Сборная России при Валерии Карпине: расписание отборочных матчей ЧМ-2022
«Представляете Ханю против наших девочек? Я против уродства». ISU согласовал правила смены пола для спортсменов
Она забивала женской сборной России на Евро-2018. А теперь будет играть против мужчин
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд