Форвард «Челси» Абрахам сегодня пройдет медосмотр для перехода в «Рому»
12:57
Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам сегодня пройдет медосмотр для завершения перехода в «Рому», сообщает журналист Goal Низаар Кинселла.
По информации источника, 23-летний англичанин сегодня прибудет в Рим, где пройдет медобследование в одной из местных клиник, после чего подпишет контракт с итальянским клубом.
Как сообщалось ранее, «Рома» заплатит за футболиста 40 миллионов евро, а «Челси» включил в сделку опцию обратного выкупа игрока за 80 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/chelsea-striker-abraham-to-undergo-roma-medical-ahead-of-40m/1olhca9tmy2vx10szuygfhag84
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