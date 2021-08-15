Форвард «Челси» Абрахам сегодня пройдет медосмотр для перехода в «Рому»

Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам сегодня пройдет медосмотр для завершения перехода в «Рому», сообщает журналист Goal Низаар Кинселла.

По информации источника, 23-летний англичанин сегодня прибудет в Рим, где пройдет медобследование в одной из местных клиник, после чего подпишет контракт с итальянским клубом.

Как сообщалось ранее, «Рома» заплатит за футболиста 40 миллионов евро, а «Челси» включил в сделку опцию обратного выкупа игрока за 80 миллионов евро.