Тотти предложил отдать Дибале 10-й номер. В «Роме» его не носили с 2017 года

Легенда «Ромы» Франческо Тотти не против, чтобы нападающий Пауло Дибала, в случае перехода, взял футболку с 10-м номером.

Тотти был последней «десяткой» в истории клуба. После того, как экс-форвард римлян завершил карьеру в 2017, этот номер был вакантным.

Как утверждает Il Tempo и Sky Sport Italia, Дибала тоже не станет выбирать 10-й номер и отдаст предпочтение 21-му.

Ранее сообщалось, что 28-летний аргентинец может подписать с «Ромой» контракт до 2025 года, но с наличием в контракте пункта о его выкупе за 20 миллионов евро.

Нападающий уже месяц находится в статусе свободного агента после того, как не договорился о продлении контракта с туринским «Ювентусом».

В прошлом сезоне форвард забил 15 голов и сделал 6 результативных передач в 39 матчах за туринский клуб.