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Защитник «Уотфорда» перешел в «Удинезе»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Адам Масина (справа).

«Удинезе» договорился о трансфере защитника «Уофторда» Адама Масины, сообщает сайт клуба.

28-летний игрок сборной Марокко подписал контракт с итальянским клубом до 2025 года.

Масина родился в Марокко, но большую часть жизни провел в Италии. Он является воспитанником академии «Болоньи».

Именно из этой командой он перешел в английский «Уофторд» в 2018 году.

ФК Удинезе
ФК Уотфорд
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