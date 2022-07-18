Защитник «Уотфорда» перешел в «Удинезе»
«Удинезе» договорился о трансфере защитника «Уофторда» Адама Масины, сообщает сайт клуба.
28-летний игрок сборной Марокко подписал контракт с итальянским клубом до 2025 года.
Масина родился в Марокко, но большую часть жизни провел в Италии. Он является воспитанником академии «Болоньи».
Именно из этой командой он перешел в английский «Уофторд» в 2018 году.
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10
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11
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13
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|0
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14
|Эмполи
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
|0
|0
|0
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20
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
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|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
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Верона – Наполи
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|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
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