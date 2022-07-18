Защитник «Уотфорда» перешел в «Удинезе»

«Удинезе» договорился о трансфере защитника «Уофторда» Адама Масины, сообщает сайт клуба.

28-летний игрок сборной Марокко подписал контракт с итальянским клубом до 2025 года.

Масина родился в Марокко, но большую часть жизни провел в Италии. Он является воспитанником академии «Болоньи».

Именно из этой командой он перешел в английский «Уофторд» в 2018 году.