Нападающий «Баварии» Зиркзее может перейти в «Болонью». На него претендует «Аякса», «ПСВ» и клубы АПЛ
«Болонья» может подписать нападающего «Баварии» Зиркзее
Нападающий «Баварии» Джошуа Зиркзее может перейти в «Болонью», сообщает Sky Sport Italia.
По данным источника, за 21-летнего голландца немецкий клуб просит около 10 миллионов евро. На форварда также претендуют «Аякс», «ПСВ» и клубы АПЛ.
Контракт футболиста в «Баварией» истекает в июне 2023 года.
В прошлом сезоне Зиркзее играл на правах аренды за «Андерлехт». В 47 матчах он забил 18 голов и отдал 13 результативных передач, став лучшим игроком клуба по системе «гол+пас».
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Сампдория – Аталанта
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