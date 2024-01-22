«Ювентус» обыграл «Лечче» и возглавил турнирную таблицу серии А

«Ювентус» в гостях обыграл «Лечче» в матче 21-го тура серии А — 3:0.

В составе туринцев дубль оформил Душан Влахович, забив на 59-й и 68-й минутах. Также голом отметился Глейсон Бремер.

«Ювентус» с 52 очками вышел на первое место в турнирной таблице серии А, опередив «Интер» (51), который имеет матч в запасе.