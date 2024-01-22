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Сегодня, 07:34

Аллегри выиграл 300 матчей в серии А. Он стал третьим тренером, достигшим этой отметки

Ана Горшкова
Корреспондент
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Победа «Ювентуса» над «Лечче» (3:0) в 21-м туре серии А стала для главного тренера туринцев Массимилиано Аллегри 300-й в чемпионате Италии.

Как сообщает Opta, Аллегри стал третьим тренером, достигшим этого рубежа в истории серии А. Ранее отметку в 300 побед преодолевали Джованни Трапаттони (352) и Нерео Рокко (302).

До «Ювентуса» 56-летний Аллегри работал в высшей лиге Италии с «Миланом» и «Кальяри».

Черно-белые с 52 очками занимает первое место в турнирной таблице серии А-2023/24.

ФК Лечче
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
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«Ювентус» обыграл «Лечче» и возглавил турнирную таблицу серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ювентус 21 16 4 1 35-12 52
2
 Интер 20 16 3 1 49-10 51
3
 Милан 21 14 3 4 41-23 45
4
 Фиорентина 20 10 4 6 29-21 34
5
 Лацио 20 10 3 7 24-20 33
6
 Аталанта 20 10 3 7 35-21 33
7
 Болонья 20 8 8 4 23-18 32
8
 Рома 21 9 5 7 34-25 32
9
 Наполи 20 9 4 7 30-25 31
10
 Торино 20 7 7 6 18-18 28
11
 Монца 21 6 7 8 20-28 25
12
 Дженоа 21 6 7 8 22-25 25
13
 Фрозиноне 21 6 4 11 28-40 22
14
 Лечче 21 4 9 8 20-29 21
15
 Сассуоло 20 5 4 11 26-36 19
16
 Удинезе 21 2 12 7 23-35 18
17
 Кальяри 21 4 6 11 20-36 18
18
 Верона 21 4 5 12 19-29 17
19
 Эмполи 21 4 4 13 14-35 16
20
 Салернитана 21 2 6 13 18-42 12
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20.01 20:00
Рома – Верона
 2 : 1
20.01 22:45
Удинезе – Милан
 2 : 3
21.01 14:30
Фрозиноне – Кальяри
 3 : 1
21.01 17:00
Эмполи – Монца
 3 : 0
21.01 20:00
Салернитана – Дженоа
 1 : 2
21.01 22:45
Лечче – Ювентус
 0 : 3
14.02 21:00
Болонья – Фиорентина
 - : -
22.02 22:45
Торино – Лацио
 - : -
28.02 20:00
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 - : -
28.02 22:45
Интер – Аталанта
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Лаутаро Мартинес

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Интер

 18
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 11
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 10
П
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 7
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 7
Генрих Мхитарян

Генрих Мхитарян

Интер

 6
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 19 1 2
Паскуале Маццокки

Паскуале Маццокки

Салернитана, Наполи

 19 1 4
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
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