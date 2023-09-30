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Сегодня, 17:52

Гол Осимхена с передачи Кварацхелии помог «Наполи» разгромить «Лечче

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Лечче» — «Наполи».
Фото Global Look Press

«Наполи» на выезде обыграл «Лечче» в матче 7-го тура итальянской серии А — 4:0.

На 16-й минуте счет открыл Лео Эстигор, а на 51-й преимущество неаполитанцев удвоил Виктор Осимхен, отличившийся с передачи Хвичи Кварацхелии. На 88-й минуте за гостей отличился Джанлука Гаэтано, а окончательный счет на 90+5-й минуте установил Матео Политано, который реализовал пенальти.

«Наполи» с 14 очками вышел на третье место в серии А. «Лечче» с 11 баллами опустился на седьмую строчку в турнирной таблице.

В следующем туре команда Руди Гарсии на своем поле примет «Фиорентину». Встреча пройдет 8 октября, а «Лечче» 6 октября дома сыграет с «Сассуоло».

Италия. Серия А. 7-й тур
30 сент, 16:00. Via Del Mare (Лечче)
Лечче
0:4
Наполи

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2023-2024/
Виктор Осимхен
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Лечче
ФК Наполи
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 6 5 0 1 15-3 15
2
 Милан 6 5 0 1 13-8 15
3
 Наполи 7 4 2 1 16-6 14
4
 Ювентус 6 4 1 1 12-6 13
5
 Аталанта 6 4 0 2 11-5 12
6
 Фиорентина 6 3 2 1 12-10 11
7
 Лечче 7 3 2 2 8-9 11
8
 Фрозиноне 6 2 3 1 9-8 9
9
 Сассуоло 6 3 0 3 11-12 9
10
 Торино 6 2 2 2 6-7 8
11
 Дженоа 6 2 1 3 8-9 7
12
 Болонья 6 1 4 1 3-4 7
13
 Верона 6 2 1 3 4-6 7
14
 Лацио 6 2 1 3 7-8 7
15
 Монца 6 1 3 2 4-7 6
16
 Рома 6 1 2 3 13-11 5
17
 Эмполи 6 1 0 5 1-13 3
18
 Удинезе 6 0 3 3 2-10 3
19
 Салернитана 6 0 3 3 4-10 3
20
 Кальяри 6 0 2 4 2-9 2
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30.09 16:00
Лечче – Наполи
 0 : 4
30.09 19:00
Милан – Лацио
 - : -
30.09 21:45
Салернитана – Интер
 - : -
1.10 13:30
Болонья – Эмполи
 - : -
1.10 16:00
Удинезе – Дженоа
 - : -
1.10 19:00
Аталанта – Ювентус
 - : -
1.10 21:45
Рома – Фрозиноне
 - : -
2.10 19:30
Сассуоло – Монца
 - : -
2.10 19:30
Торино – Верона
 - : -
2.10 21:45
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 5
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 5
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 4
П
Альфред Данкан

Альфред Данкан

Фиорентина

 3
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 3
Мартен де Рон

Мартен де Рон

Аталанта

 3
И К Ж
Максим Лопес

Максим Лопес

Сассуоло

 3 1 0
Исак Хиен

Исак Хиен

Верона

 4 1 0
Федерико Баскиротто

Федерико Баскиротто

Лечче

 6 1 0
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