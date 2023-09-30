«Венеция» обыграла «Модену» и вышла на второе место в серии Б, Черышев провел всю игру на скамейке

«Венеция» в гостях одержала победу над «Моденой» в матче 8-го тура итальянской серии Б — 3:1.

Победу команде экс-тренера «Спартака» Паоло Ваноли принесли голы Джорджио Алтаре (55-я минута), Кристиан Гюткьера (76-я) и Бьярки Бьяркасона (83-я). Единственный мяч «Модены» на 48-й минуте забил Николас Бонфанти.

Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев провел всю игру на скамейке запасных. Ранее итальянский журналист Джузеппе Малагути в интервью «СЭ» заявил, что Черышев, вероятно, покинет команду в конце сезона.

«Венеция» с 15 очками вышла на второе место в серии Б. «Модена» с 12 баллами идет на пятой строчке в турнирной таблице.