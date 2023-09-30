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Сегодня, 20:56

«Милан» обыграл «Лацио» и вышел на первое место в серии А

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Милан» победил «Лацио» — 2:0.
Фото Reuters

«Милан» дома победил «Лацио» в матче 7-го тура чемпионата Италии — 2:0. Встреча прошла на стадионе «Джузеппе Меацца».

Счет в игре открыл вингер Кристиан Пулишич на 60-й минуте. На 88-й минуте форвард Ноа Окафор удвоил преимущество «Милана». Две голевые передачи сделал Рафаэль Леау.

«Милан» набрал 18 очков и поднялся на первое место в серии А. На втором месте находится «Интер» (15 очков), который сегодня сыграет с «Салернитаной». «Лацио» располагается на 14-й строчке (7 баллов).

В следующем туре «Милан» 7 октября сыграет на выезде с «Дженоа», а «Лацио» 8 октября примет «Аталанту».

Италия. Серия А. 7-й тур
30 сент, 19:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
2:0
Лацио
Источник: Таблица серии А
0
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Гол Осимхена с передачи Кварацхелии помог «Наполи» разгромить «Лечче
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Милан 7 6 0 1 15-8 18
2
 Интер 6 5 0 1 15-3 15
3
 Наполи 7 4 2 1 16-6 14
4
 Ювентус 6 4 1 1 12-6 13
5
 Аталанта 6 4 0 2 11-5 12
6
 Фиорентина 6 3 2 1 12-10 11
7
 Лечче 7 3 2 2 8-9 11
8
 Фрозиноне 6 2 3 1 9-8 9
9
 Сассуоло 6 3 0 3 11-12 9
10
 Торино 6 2 2 2 6-7 8
11
 Дженоа 6 2 1 3 8-9 7
12
 Болонья 6 1 4 1 3-4 7
13
 Верона 6 2 1 3 4-6 7
14
 Лацио 7 2 1 4 7-10 7
15
 Монца 6 1 3 2 4-7 6
16
 Рома 6 1 2 3 13-11 5
17
 Эмполи 6 1 0 5 1-13 3
18
 Удинезе 6 0 3 3 2-10 3
19
 Салернитана 6 0 3 3 4-10 3
20
 Кальяри 6 0 2 4 2-9 2
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30.09 16:00
Лечче – Наполи
 0 : 4
30.09 19:00
Милан – Лацио
 2 : 0
30.09 21:45
Салернитана – Интер
 - : -
1.10 13:30
Болонья – Эмполи
 - : -
1.10 16:00
Удинезе – Дженоа
 - : -
1.10 19:00
Аталанта – Ювентус
 - : -
1.10 21:45
Рома – Фрозиноне
 - : -
2.10 19:30
Сассуоло – Монца
 - : -
2.10 19:30
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Лаутаро Мартинес

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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 5
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 4
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Альфред Данкан

Фиорентина

 3
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Мартен де Рон

Аталанта

 3
Федерико Димарко

Федерико Димарко

Интер

 3
И К Ж
Максим Лопес

Максим Лопес

Сассуоло

 3 1 0
Исак Хиен

Исак Хиен

Верона

 4 1 0
Федерико Баскиротто

Федерико Баскиротто

Лечче

 6 1 0
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