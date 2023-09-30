«Милан» обыграл «Лацио» и вышел на первое место в серии А

«Милан» дома победил «Лацио» в матче 7-го тура чемпионата Италии — 2:0. Встреча прошла на стадионе «Джузеппе Меацца».

Счет в игре открыл вингер Кристиан Пулишич на 60-й минуте. На 88-й минуте форвард Ноа Окафор удвоил преимущество «Милана». Две голевые передачи сделал Рафаэль Леау.

«Милан» набрал 18 очков и поднялся на первое место в серии А. На втором месте находится «Интер» (15 очков), который сегодня сыграет с «Салернитаной». «Лацио» располагается на 14-й строчке (7 баллов).

В следующем туре «Милан» 7 октября сыграет на выезде с «Дженоа», а «Лацио» 8 октября примет «Аталанту».