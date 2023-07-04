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Леау: «Я не ожидал, что Тонали уйдет из «Милана», он важный игрок»

Мария Гусева
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Форвард «Милана» Рафаэл Леау высказался о переходе полузащитника Сандро Тонали в «Ньюкасл».

«Он важный игрок, я не ожидал, что он уйдет. Я видел в нем наследника Гаттузо, потому что он болел за «Милан» с детства, — цитирует Sky Sports Леау. — У нас хорошие отношения, я желаю ему удачи и больших успехов в его новом приключении».

«Ньюкасл» объявил о переходе Тонали 3 июля. Соглашение с 23-летним итальянцем рассчитано до лета 2028 года.

Хавбек выступал в составе «Милана» с сентября 2020 года. В сезоне-2022/23 он забил 2 гола и сделал 10 результативных передач в 48 матчах за команду во всех турнирах.

Футбол
ФК Милан
ФК Ньюкасл Юнайтед
Сандро Тонали
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1
 Наполи 38 28 6 4 77-28 90
2
 Лацио 38 22 8 8 60-30 74
3
 Интер 38 23 3 12 71-42 72
4
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5
 Аталанта 38 19 7 12 66-48 64
6
 Рома 38 18 9 11 50-38 63
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 Ювентус 38 22 6 10 56-33 62
8
 Фиорентина 38 15 11 12 53-43 56
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 Болонья 38 14 12 12 53-49 54
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 Торино 38 14 11 13 42-41 53
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 Монца 38 14 10 14 48-52 52
12
 Удинезе 38 11 13 14 47-48 46
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 Сассуоло 38 12 9 17 47-61 45
14
 Эмполи 38 10 13 15 37-49 43
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 Лечче 38 8 12 18 33-46 36
17
 Верона 38 7 10 21 31-59 31
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 Специя 38 6 13 19 31-62 31
19
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Сергей Милинкович-Савич

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Руан Трессолди

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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

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Риккардо Орсолини

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