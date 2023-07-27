Лаутаро — об отказе клубу Саудовской Аравии: «Хочу продолжать играть на высоком уровне»
Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес объяснил, почему отказался переходить в Саудовскую Аравию.
Ранее один из клубов саудовской лиги предлагал игроку четырехлетний контракт с зарплатой 60 миллионов евро в год.
«Это правда, предложения поступили. Но я счастлив в «Интере» и счастлив в Милане, у меня нет причин менять клуб. Моя семья думает так же. Конечно, ты задумываешься о финансовом аспекте, этого нельзя отрицать, это большие деньги, да... Но тут все зависит от конкретного человека: например, я выбрал этот путь, потому что хочу продолжать играть на высоком уровне, я уже подумываю о том, чтобы хорошо подготовиться к следующему Кубку Америки и следующему чемпионату мира со сборной Аргентины», — приводит слова Мартинеса La Gazzetta dello Sport.
В прошлом сезоне 25-летний футболист сыграл 57 матчей за «Интер», в которых забил 28 голов и сделал 11 голевых передач. Контракт рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 85 миллионов евро.
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3
|Интер
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4
|Милан
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5
|Аталанта
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6
|Рома
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7
|Ювентус
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8
|Фиорентина
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9
|Болонья
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10
|Торино
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11
|Монца
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12
|Удинезе
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13
|Сассуоло
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14
|Эмполи
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15
|Салернитана
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16
|Лечче
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|0-0
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17
|Верона
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|0-0
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18
|Фрозиноне
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19
|Дженоа
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20
|Кальяри
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|19.08
|19:30
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Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
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Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
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Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
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Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
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Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
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Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
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Торино – Кальяри
|- : -
|21.08
|21:45
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Болонья – Милан
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