Марко Рог в третий раз порвал крестообразную связку

«Кальяри» на официальном сайте объявил, что полузащитник Марко Рог разорвал крестообразную связку левого колена. В ближайшее время ему предстоит операция.

Он в третий раз получил подобную травму. Однако предыдущие два разрыва «крестов» были на правом колене.

В прошлом сезоне 28-летний хорват сыграл в 23 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу. Также на его счету 5 желтых и 1 красная карточки.