Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Игры
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 04:02

Клуб из Саудовской Аравии готов платить Мартинесу 60 миллионов евро

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Лаутаро Мартинес.
Фото Reuters

Клуб из Саудовской Аравии хочет заполучить нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.

Как сообщил в Twitter журналист Сесар Луис Мерло, агент аргентинского нападающего получил предложение о четырехлетнем контракте с зарплатой 60 миллионов евро в год. Сам игрок пока не дал добро на переговоры, поэтому предложение миланский клуб не получил.

В прошлом сезоне 25-летний Мартинес сыграл 57 матчей, в которых забил 28 голов и сделал 11 голевых передач.

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
Лаутаро Мартинес
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Легион вопросов: как быть с лимитом на иностранцев в российском спорте?
Черчесова уволили из «Ференцвароша» после вылета из Лиги чемпионов
Путин анонсировал строительство новых соцобъектов в Североморске
Губернатор Мурманской области назвал сумму на развитие военных городков
В НАТО заявили Зеленскому о нежелании конфликта с Россией
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер «Аталанты» Гасперини оценил Хейлунда в 100 миллионов евро
Новости
RSS RSS
Все новости