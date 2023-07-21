Клуб из Саудовской Аравии готов платить Мартинесу 60 миллионов евро

Клуб из Саудовской Аравии хочет заполучить нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.

Как сообщил в Twitter журналист Сесар Луис Мерло, агент аргентинского нападающего получил предложение о четырехлетнем контракте с зарплатой 60 миллионов евро в год. Сам игрок пока не дал добро на переговоры, поэтому предложение миланский клуб не получил.

В прошлом сезоне 25-летний Мартинес сыграл 57 матчей, в которых забил 28 голов и сделал 11 голевых передач.