«Сампдорию» лишили двух очков в сезоне-2023/24 серии Б из-за неуплаты налогов

27 июля арбитражный суд Федерации футбола Италии (FIGC) объявил, что с «Сампдории» сняты два очка в сезоне-2023/24 серии Б.

Это означает, что клуб начнет турнир с «-2» очками в турнирной таблице. «Сампдория» лишина очков из-за того, что были пропущены сроки погашения задолженностей, включая уплату налогов и пенсионных взносов в январе, феврале и марте 2023 года.

Как сообщает Football Italia, на этом проблемы «Сампдории» могут не закончиться, так как экс-президент клуба Массимо Ферреро находится под следствием в связи со скандалом, связанным с завышением стоимости трансферов для увеличения прибыли. Речь идет о семи трансферах между «Сампдорией» и «Ювентусом» в период с 2019 по 2020 год.

По итогам прошлого сезона чемпионата Италии «Сампдория» заняла 20-е место и вылетела в серию B. Летом команду возглавил Андреа Пирло.