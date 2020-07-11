«Лацио» проиграл третий матч подряд, уступив «Сассуоло»

«Лацио» на своем поле проиграл «Сассуоло» (1:2) в матче 22-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла в Риме.

За хозяев единственный гол хабил хавбек Луис Альберто. У «Сассуоло» отличились нападающие Джакомо Распадори и Франческо Капуто.

Для «Лацио» это поражение стало третьим подряд в серии А.

«Сассуоло» занимает 8-е место с 46 очками в турнирной таблице чемпионата Италии. «Лацио» — вторая строчка и 68 баллов.

Чемпионат Италии. Серия А

32-й тур

«Лацио» — «Сассуоло» — 1:2 (1:0)

Голы: Луис Альберто, 33 (1:0). Распадори, 52 (1:1). Капуто, 90+1 (1:2).

«Лацио»: Стракоша, Раду (Вавро, 83), Ачерби, Лукаку (Хони, 46), Баштуш, Пароло, Луис Альберто (Адеканье, 83), Милинкович-Савич (Лукас, 66), Лаццари, Кайседо (Катальди, 61), Иммобиле.

«Сассуоло»: Консильи, Толян (Мерт Мюлдюр, 46), Кирьякопулос, Марлон, Феррари, Бурабия, Локателли, Траоре (Капуто, 46), Джуричич (Гараслин, 68), Бога (Рожериу, 79), Распадори (Маньяни, 89).

Предупреждения: Пароло, 23. Иммобиле, 42. Мерт Мюлдюр, 51. Баштуш, 75. Феррари, 83. Лукас, 85.

Судья: Ди Белло.

11 июля. Рим. Стадион Олимпийский.