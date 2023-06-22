«Лацио» продлит контракт с Педро до лета 2024 года

Форвард «Лацио» Педро близок к продлению контракта, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, римляне готовы предложить 35-летнему испанцу контракт до лета 2024 года.

В минувшем сезоне Педро провел 46 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 6 результативных передач.