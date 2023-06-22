Защитник «Ювентуса» Алекс Сандру может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

«Ювентус» хочет расстаться с бразильским защитником Алексом Сандру, сообщает инсайдер Николо Скира.

По информации издания, футболистом интересуются два клуба Саудовской Аравии. Сообщается, что конкретных предложений по игроку еще не было.

Контракт бразильца с «Ювентусом» заканчивается в конце следующего сезона.

В этом сезоне Сандру сыграл 36 матчей во всех турнирах и сделал 2 результативные передачи.