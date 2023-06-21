«Бавария» хочет завершить трансфер Ким Мин Джэ в ближайшие дни

Защитник «Наполи» Ким Мин Джэ близок к трансферу в «Баварию», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, сумма трансфера составит 50 миллионов евро. Южнокорейский защитник будет получать в новой команде от 10 до 12 миллионов евро в год.

В прошедшем сезоне Ким Мин Джэ провел 45 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.