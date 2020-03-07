«Лацио» намерен продлить контракт с Индзаги

Президент «Лацио» Клаудио Лотито встретится с главным тренером Симоне Индзаги в конце сезона, чтобы обсудить продление контракта специалиста, сообщает Il Corriere dello Sport.

По данным источника, руководство римского клуба намерено предотвратить интерес к 43-летнему итальянцу со стороны таких крупных европейских клубов, как «Барселона» и «ПСЖ». Контракт Индзаги истекает в конце следующего сезона. Если «Лацио» выиграет титул в этом сезоне, тренер получит бонус в размере 500 тысяч евро.

1 марта «Лацио» поднялся на вершину таблицы серии А, после того как одержал победу в матче 26-го тура чемпионата Италии против «Болоньи» (2:0). В последний раз римский клуб лидировал в лиге, когда стал чемпионом в сезоне 1990/2000.