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«Лацио» сыграл вничью с «Кальяри»

20:57
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«Лацио» и «Кальяри» сыграли вничью (2:2) в матче четвертого тура чемпионата Италии.

В составе хозяев отличились Чиро Иммобиле и Данило Катальди. У гостей забивали Жоау Педру и Бальде Кейта.

Чемпионат Италии. Серия А

4-й тур

«Лацио» — «Кальяри» — 2:2 (1:0)

Голы: Иммобиле, 45 (1:0). Жоау Педру, 46 (1:1). Бальде, 62 (1:2). Катальди, 83 (2:2).

«Лацио»: Рейна, Ачерби, Хюсай, Луис Фелипе, Лукас (Катальди, 65), Луис Альберто (Акпа-Акпро, 88), Милинкович-Савич, Лаццари (Марушич, 75), Педро (Дзакканьи, 65), Иммобиле, Фелипе Андерсон (Моро, 88).

«Кальяри»: Краньо, Касерес (Дзаппа, 56), Ликояннис (Белланова, 74), Чеппителли, Далберт (Валюкевич, 56), Карбони, Дейола, Нандес, Марин, Жоау Педру (Паволетти, 88), Бальде (Перейро, 74).

Предупреждения: Касерес, 6. Луис Фелипе, 42. Дзаппа, 61.

Удаление: Дзаппа, 90+3.

Судья: Герсини .

19 сентября. Рим. Стадион Олимпийский.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
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П2

34%

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Ф2 (-1)

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ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

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22%

1.57

1X

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1.46
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм 0
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П2

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1.74

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23%

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1.74

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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