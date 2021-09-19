«Лацио» сыграл вничью с «Кальяри»
«Лацио» и «Кальяри» сыграли вничью (2:2) в матче четвертого тура чемпионата Италии.
В составе хозяев отличились Чиро Иммобиле и Данило Катальди. У гостей забивали Жоау Педру и Бальде Кейта.
Чемпионат Италии. Серия А
4-й тур
«Лацио» — «Кальяри» — 2:2 (1:0)
Голы: Иммобиле, 45 (1:0). Жоау Педру, 46 (1:1). Бальде, 62 (1:2). Катальди, 83 (2:2).
«Лацио»: Рейна, Ачерби, Хюсай, Луис Фелипе, Лукас (Катальди, 65), Луис Альберто (Акпа-Акпро, 88), Милинкович-Савич, Лаццари (Марушич, 75), Педро (Дзакканьи, 65), Иммобиле, Фелипе Андерсон (Моро, 88).
«Кальяри»: Краньо, Касерес (Дзаппа, 56), Ликояннис (Белланова, 74), Чеппителли, Далберт (Валюкевич, 56), Карбони, Дейола, Нандес, Марин, Жоау Педру (Паволетти, 88), Бальде (Перейро, 74).
Предупреждения: Касерес, 6. Луис Фелипе, 42. Дзаппа, 61.
Удаление: Дзаппа, 90+3.
Судья: Герсини .
19 сентября. Рим. Стадион Олимпийский.
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