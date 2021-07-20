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«Лацио» разгромил «Фиори Барп» со счетом 11:0 в товарищеском матче

20 июля 2021, 23:16
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В товарищеском матче «Лацио» победил «Фиори Барп» (11:0).

Хет-трик в составе римского клуба сделал Луис Алберто. Дубль в активе Ведата Муричи.

Товарищеский матч

«Лацио» (Италия) — «Фиори Барп» (Италия) — 11:0 (7:0)

Голы: Фелипе Андерсон, 4, Луис Альберто, 19, 38, 45, Кайседо, 34, 42, Хюсай, 36, Марушич, 65, Акпа Акпро, 72, Муричи, 77, 85

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Евгений Петров все материалы автора

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