«Лацио» разгромил «Фиори Барп» со счетом 11:0 в товарищеском матче
20 июля 2021, 23:16
В товарищеском матче «Лацио» победил «Фиори Барп» (11:0).
Хет-трик в составе римского клуба сделал Луис Алберто. Дубль в активе Ведата Муричи.
Товарищеский матч
«Лацио» (Италия) — «Фиори Барп» (Италия) — 11:0 (7:0)
Голы: Фелипе Андерсон, 4, Луис Альберто, 19, 38, 45, Кайседо, 34, 42, Хюсай, 36, Марушич, 65, Акпа Акпро, 72, Муричи, 77, 85
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