Спаллетти устроил игрокам «Наполи» конкурс по перетягиванию каната
02:56
Во вторник, 20 июля, игроки «Наполи» посоревновались в перетягивании каната на тренировке. Неаполитанцы под руководством нового главного тренера Лучано Спаллетти готовятся к сезону-2021/22.
«Перетягивание каната... Вот, кто победил!» — говорится в сообщении в Twitter «Наполи».
Сборн неаполитанской команды проходит в коммуне Димаро.
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