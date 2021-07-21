Спаллетти устроил игрокам «Наполи» конкурс по перетягиванию каната

Во вторник, 20 июля, игроки «Наполи» посоревновались в перетягивании каната на тренировке. Неаполитанцы под руководством нового главного тренера Лучано Спаллетти готовятся к сезону-2021/22.

«Перетягивание каната... Вот, кто победил!» — говорится в сообщении в Twitter «Наполи».

Сборн неаполитанской команды проходит в коммуне Димаро.