Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Серия А может изменить формат и уменьшить число команд

19:35
Не только в РПЛ задумали реформы. Фото Getty Images
Не только в РПЛ задумали реформы. Фото Getty Images
Теги:

В Италии обсуждают сокращение числа участников серии А и изменение формата турнира, утверждает Corriere della Sera.

По информации источника, итальянские клубы все больше убеждаются в необходимости трансформации существующей структуры элитного дивизиона. Число клубов в серии А может быть сокращено с 20 до 18. Также возможно введение системы плей-офф для определения обладателя Скудетто.

Эти изменения будут обсуждаться завтра, 21 июля, и могут быть введены в действие в сезоне-2023/24.

Дополнительная информация:

https://football-italia.net/serie-a-clubs-considering-radical-reforms/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Источник сообщил, что жена футбольного арбитра Безбородова избила 7-летнего сына Стаса Пьехи
Какое вы растение по знаку зодиака
Экс-замглавы ГИБДД с 22 квартирами задержали в Воронеже
Чемезов назвал стоимость нового российского истребителя Checkmate
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
4
Офсайд