Серия А может изменить формат и уменьшить число команд
19:35
В Италии обсуждают сокращение числа участников серии А и изменение формата турнира, утверждает Corriere della Sera.
По информации источника, итальянские клубы все больше убеждаются в необходимости трансформации существующей структуры элитного дивизиона. Число клубов в серии А может быть сокращено с 20 до 18. Также возможно введение системы плей-офф для определения обладателя Скудетто.
Эти изменения будут обсуждаться завтра, 21 июля, и могут быть введены в действие в сезоне-2023/24.
Дополнительная информация:
https://football-italia.net/serie-a-clubs-considering-radical-reforms/
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