Серия А может изменить формат и уменьшить число команд

В Италии обсуждают сокращение числа участников серии А и изменение формата турнира, утверждает Corriere della Sera.

По информации источника, итальянские клубы все больше убеждаются в необходимости трансформации существующей структуры элитного дивизиона. Число клубов в серии А может быть сокращено с 20 до 18. Также возможно введение системы плей-офф для определения обладателя Скудетто.

Эти изменения будут обсуждаться завтра, 21 июля, и могут быть введены в действие в сезоне-2023/24.