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Сегодня, 00:57

«Лацио» близок к продлению контракта с Фелипе Андерсоном

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Лацио» Фелипе Андерсон может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, руководство римлян хочет продлить соглашение с 30-летним бразильцем до 2027 года. Зарплата игрока составит 3 млн евро в год.

В минувшем сезоне Андерсон провел 50 матчей, в которых забил 12 голов и сделал 9 результативных передач.

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