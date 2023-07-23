Гол Кокорина помог «Фиорентине» обыграть «Катандзаро» в товарищеском матче

«Фиорентина» обыграла «Катандзаро» в товарищеском матче — 3:0.

У итальянцев отличились Нанитамо Иконе, Роландо Мандрагора и российский форвард Александр Кокорин.

На данный момент футболист находится на сборах «Фиорентины».

В минувшем сезоне 32-летний форвард выступал за кипрский «Арис» на правах аренды. Он провел 30 матчей, забил 13 голов и отметился 6 результативными передачами.

Контракт россиянина с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года.