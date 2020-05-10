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La Repubblica: несколько клубов серии А не платят футболистам зарплату с января

12:48
Серия А.
Серия А.
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Как минимум шесть клубов серии А не выплачивают футболистам зарплату с января, утверждает La Repubblica. Стороны до сих пор не могут договориться об условиях снижения заработной платы на время пандемии коронавируса.

Не все клубы пока смогли найти общий язык с футболистами. И некоторые пока просто заморозили выплаты на время переговоров.

Игроки хотя быть уверенными в том, что, если они окажутся от части зарплаты, то эти деньги пойдут на помощь персоналу или полупрофессиональным женским командам.

По последним данным на день 10 мая, в Италии коронавирусом заболели 218 268 человек. От болезни скончались 30 395 человек.

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