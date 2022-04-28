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Сегодня, 19:57

Кварацхелия будет зарабатывать в «Наполи» 1 миллион евро в год

Иван Шитик
Корреспондент
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Стала известна сумма, которую «Наполи» заплатит за покупку полузащитника «Динамо» из Батуми Хвичи Кварацхелии. Неаполитанцам трансфер обойдется в 10 миллионов евро, сообщает Calciomercato со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Зарплата 21-летнего грузинского игрока в Италии составит около 1 миллиона евро в год.

27 апреля президент «Наполи» Де Лаурентис объявил, что Хвича Кварацхелия перейдет летом в итальянский клуб.

Кварацхелия выступал за «Рубин» с 2019 по 2022 год, после чего перешел в батумское «Динамо», воспользовавшись правом приостановить контракт с российским клубом.

Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
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 Дженоа 34 3 16 15 25-54 25
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 Салернитана 33 6 7 20 28-70 24
20
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 - : -
30.04 16:00
Наполи – Сассуоло
 - : -
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 - : -
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Специя – Лацио
 - : -
1.05 13:30
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Милан – Фиорентина
 - : -
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 - : -
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 - : -
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Рома – Болонья
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 23
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Хакан Чалханоглу

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Интер

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И К Ж
Адама Сумаоро

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Болонья

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