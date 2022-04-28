Кварацхелия будет зарабатывать в «Наполи» 1 миллион евро в год

Стала известна сумма, которую «Наполи» заплатит за покупку полузащитника «Динамо» из Батуми Хвичи Кварацхелии. Неаполитанцам трансфер обойдется в 10 миллионов евро, сообщает Calciomercato со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Зарплата 21-летнего грузинского игрока в Италии составит около 1 миллиона евро в год.

27 апреля президент «Наполи» Де Лаурентис объявил, что Хвича Кварацхелия перейдет летом в итальянский клуб.

Кварацхелия выступал за «Рубин» с 2019 по 2022 год, после чего перешел в батумское «Динамо», воспользовавшись правом приостановить контракт с российским клубом.