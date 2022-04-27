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Сегодня, 14:33

Президент «Наполи» Де Лаурентис объявил о переходе Хвичи Кварацхелии летом

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Хвича Кварацхелия.
Фото ФК «Рубин»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис сообщил, что полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия летом перейдет в итальянский клуб, утверждает Radio Kiss Kiss Napoli.

По данным источника, вингер подпишет с «Наполи» контракт на пять лет.

Ранее сообщалось, что неаполитанский клуб готов заплатить за Кварацхелию 8 миллионов евро, а контракт будет рассчитан до 2027 года с зарплатой 1,1 миллиона евро в год.

Напомним, что 21-летний Кварацхелия перешел в «Динамо» после расторжения соглашения с «Рубином».

Источник: https://kisskissnapoli.it/
Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
ФК Рубин (Казань)
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 Интер 33 21 9 3 71-26 72
3
 Наполи 34 20 7 7 61-30 67
4
 Ювентус 34 19 9 6 52-30 66
5
 Рома 34 17 7 10 55-40 58
6
 Лацио 34 16 8 10 66-50 56
7
 Фиорентина 33 17 5 11 54-42 56
8
 Аталанта 33 15 9 9 57-39 54
9
 Верона 34 13 10 11 59-51 49
10
 Сассуоло 34 12 10 12 59-55 46
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15
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 Сампдория 34 8 6 20 41-57 30
17
 Кальяри 34 6 10 18 31-62 28
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 Дженоа 34 3 16 15 25-54 25
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 Салернитана 33 6 7 20 28-70 24
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 Венеция 33 5 7 21 27-61 22
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6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
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 1 : 2
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
 1 : 1
27.04 19:00
Фиорентина – Удинезе
 - : -
27.04 21:15
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 - : -
27.04 21:15
Болонья – Интер
 - : -
5.05 19:00
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Чиро Иммобиле

Лацио

 26
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 23
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 16
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 9
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 9
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 8
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 24 2 5
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 25 1 10
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 28 1 6
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