Президент «Наполи» Де Лаурентис объявил о переходе Хвичи Кварацхелии летом

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис сообщил, что полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия летом перейдет в итальянский клуб, утверждает Radio Kiss Kiss Napoli.

По данным источника, вингер подпишет с «Наполи» контракт на пять лет.

Ранее сообщалось, что неаполитанский клуб готов заплатить за Кварацхелию 8 миллионов евро, а контракт будет рассчитан до 2027 года с зарплатой 1,1 миллиона евро в год.

Напомним, что 21-летний Кварацхелия перешел в «Динамо» после расторжения соглашения с «Рубином».