Президент «Наполи» Де Лаурентис объявил о переходе Хвичи Кварацхелии летом
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис сообщил, что полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия летом перейдет в итальянский клуб, утверждает Radio Kiss Kiss Napoli.
По данным источника, вингер подпишет с «Наполи» контракт на пять лет.
Ранее сообщалось, что неаполитанский клуб готов заплатить за Кварацхелию 8 миллионов евро, а контракт будет рассчитан до 2027 года с зарплатой 1,1 миллиона евро в год.
Напомним, что 21-летний Кварацхелия перешел в «Динамо» после расторжения соглашения с «Рубином».
Источник: https://kisskissnapoli.it/
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|37
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15
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|6
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|33
|
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|34
|8
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Сампдория – Кальяри
|1 : 2
|6.01
|16:30
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Лацио – Эмполи
|3 : 3
|6.01
|16:30
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Специя – Верона
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|6.01
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Сассуоло – Дженоа
|1 : 1
|6.01
|20:30
|
Милан – Рома
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|6.01
|22:45
|
Ювентус – Наполи
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|27.04
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|
Фиорентина – Удинезе
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