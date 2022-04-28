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Сегодня, 20:10

Директор «Интера» Маротта высказался о борьбе команды за чемпионство в серии А

Анна Горшкова
Корреспондент
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Генеральный директор «Интера» Беппе Маротта высказался о борьбе «Интера» за чемпионство.

«Как у человека из мира спорта, у меня горькая улыбка: это часть игры, мы проиграли битву, но не войну. Мы должны постараться как можно быстрее взять себя в руки, мы в ярости, но не подавлены.

Осталось еще четыре матча в чемпионате. Сегодня футбол не так очевиден, как в 80-е. Сегодня даже те, кто ни на что не претендуют, играют до конца", — приводит слова Маротта Sky Italia.

27 апреля, в перенесенном матче 20-го тура серии А «Интер» уступил «Болонье» (1:2) и после 34 туров занимают второе место в турнирной таблице (72 очка). Лидером является «Милан», у которого 74 очка в 34 матчах.

Источник: https://sport.sky.it/calcio/serie-a/2022/04/28/marotta-inter-inzaghi-intervista?social=twitter_skysport_link_null
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Милан 34 22 8 4 60-30 74
2
 Интер 34 21 9 4 72-28 72
3
 Наполи 34 20 7 7 61-30 67
4
 Ювентус 34 19 9 6 52-30 66
5
 Рома 34 17 7 10 55-40 58
6
 Лацио 34 16 8 10 66-50 56
7
 Фиорентина 34 17 5 12 54-46 56
8
 Аталанта 34 15 10 9 61-43 55
9
 Верона 34 13 10 11 59-51 49
10
 Сассуоло 34 12 10 12 59-55 46
11
 Торино 34 11 11 12 42-36 44
12
 Удинезе 34 10 13 11 53-52 43
13
 Болонья 34 11 9 14 39-48 42
14
 Эмполи 34 9 10 15 45-62 37
15
 Специя 34 9 6 19 34-59 33
16
 Сампдория 34 8 6 20 41-57 30
17
 Кальяри 34 6 10 18 31-62 28
18
 Дженоа 34 3 16 15 25-54 25
19
 Салернитана 33 6 7 20 28-70 24
20
 Венеция 33 5 7 21 27-61 22
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
30.04 16:00
Кальяри – Верона
 - : -
30.04 16:00
Наполи – Сассуоло
 - : -
30.04 19:00
Сампдория – Дженоа
 - : -
30.04 21:45
Специя – Лацио
 - : -
1.05 13:30
Ювентус – Венеция
 - : -
1.05 16:00
Милан – Фиорентина
 - : -
1.05 16:00
Эмполи – Торино
 - : -
1.05 19:00
Удинезе – Интер
 - : -
1.05 21:45
Рома – Болонья
 - : -
2.05 21:45
Аталанта – Салернитана
 - : -
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ЖК
Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 26
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 23
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 16
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 9
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 9
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 8
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 25 2 5
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 25 1 10
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 28 1 6
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