Директор «Интера» Маротта высказался о борьбе команды за чемпионство в серии А

Генеральный директор «Интера» Беппе Маротта высказался о борьбе «Интера» за чемпионство.

«Как у человека из мира спорта, у меня горькая улыбка: это часть игры, мы проиграли битву, но не войну. Мы должны постараться как можно быстрее взять себя в руки, мы в ярости, но не подавлены.

Осталось еще четыре матча в чемпионате. Сегодня футбол не так очевиден, как в 80-е. Сегодня даже те, кто ни на что не претендуют, играют до конца", — приводит слова Маротта Sky Italia.

27 апреля, в перенесенном матче 20-го тура серии А «Интер» уступил «Болонье» (1:2) и после 34 туров занимают второе место в турнирной таблице (72 очка). Лидером является «Милан», у которого 74 очка в 34 матчах.