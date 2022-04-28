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Сегодня, 17:01

«Наполи» не намерен выкупать арендованного у «Манчестер Юнайтед» Туанзебе

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Наполи» решил не подписывать защитника «Манчестер Юнайтед» Акселя Туанзебе, сообщает Calciomercato.

По данным источника, 24-летний игрок вернется на «Олд Траффорд» в конце сезона, где у него контракт до 2023 года.

Защитник перешел в итальянский клуб на правах аренды в январе 2022 года. Он сыграл за «Наполи» только два матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Источник: https://www.calciomercato.com/news/napoli-decisione-presa-per-il-futuro-di-tuanzebe-13945
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Кальяри – Верона
 - : -
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Наполи – Сассуоло
 - : -
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Сампдория – Дженоа
 - : -
30.04 21:45
Специя – Лацио
 - : -
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 - : -
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 - : -
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Эмполи – Торино
 - : -
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Удинезе – Интер
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Рома – Болонья
 - : -
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Лацио

 26
Душан Влахович

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Ювентус

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Лаутаро Мартинес

Интер

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П
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Сассуоло

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Лацио

 9
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 8
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 25 2 5
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

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 25 1 10
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Специя

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