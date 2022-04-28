«Наполи» не намерен выкупать арендованного у «Манчестер Юнайтед» Туанзебе

«Наполи» решил не подписывать защитника «Манчестер Юнайтед» Акселя Туанзебе, сообщает Calciomercato.

По данным источника, 24-летний игрок вернется на «Олд Траффорд» в конце сезона, где у него контракт до 2023 года.

Защитник перешел в итальянский клуб на правах аренды в январе 2022 года. Он сыграл за «Наполи» только два матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.