Куадрадо не верил, что Роналду может перейти в «Ювентус»
19:13
Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо рассказал об игре с форвардом Криштиану Роналду.
«Он большой профессионал. Вы можете учиться, работая с ним. Он — образец того, что он делает в каждой игре и на каждой тренировке. Я не верил, что он может перейти в «Ювентус». Теперь я счастлив, что он часть команды. Я носил футболку с седьмым номером до его приезда, но отдал его без проблем. Игра — вот что важно. Лучше давать, чем получать», — приводит слова Куадрадо Football Italia.
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