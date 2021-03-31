«Челси» не контактировал с агентом Доннаруммы

Нынешний контракт голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы рассчитан до конца текущего сезона, однако руководству «россонери» по-прежнему не удалось достичь соглашения с футболистом о заключении новой сделки, сообщает журналист Фабрицио Романо 31 марта.

В прессе появлялись слухи о том, что Доннарумма возглавляет шорт-лист «Челси», однако, по информации источника, футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы молодого голкипера, до сегодняшнего дня не получал никаких запросов по трансферу своего клиента со стороны лондонского клуба.

Ранее сообщалось, что именно высокая комиссия Райолы является одной из главных проблем в переговорах между «Миланом» и Джанлуиджи Доннаруммой о новом контракте.

По данным источника, миланцы готовы предложить соглашение футболисту на пять лет с зарплатой в 8 миллионов евро в год. Доннарумма хочет получать не меньше 10 миллионов евро.

В текущем сезоне Доннарумма провел 38 матчей за «Милан», в которых пропустил 46 мячей.