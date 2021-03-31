Главный тренер «Эмполи» может сменить Гаттузо в «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо может покинуть клуб, сообщает Sport Mediaset.

По сведениям источника, одним из кандидатов на место Гаттузо является главный тренер «Эмполи» Алессио Диониси. Сообщается, что Гаттузо может по окончании сезона возглавить «Фиоренину», за которую выступает форвард Александр Кокорин.

Другими кандидатами на пост главного тренера «Наполи» являются Винченцо Итальяно из «Специи», Иван Юрич из «Вероны», Массимилиано Аллегри и Лучано Спаллетти.