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Сегодня, 20:37

Кроме Ваноли на пост главного тренера «Палермо» претендуют еще несколько известных специалистов

Иван Шитик
Корреспондент
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«Палермо» ведет активные поиски нового главного тренера, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Ранее появлялась информация, что на эту должность претендует экс-тренер «Спартака» Паоло Ваноли.

Однако и без него лист кандидатов весьма велик: Даниеле Де Росси, Клаудио Раньери, Давиде Баллардини, Эудженио Корини, Роберто Д'Аверса, Аурелио Андреаццоли и Франческо Фариоли.

В прошлом сезоне сицилийский клуб занял первое место в плей-офф третьего по силе дивизиона (Серии C), чем гарантировал себе выход во вторую лигу.

Даниеле Де Росси
ФК Палермо
Давиде Баллардини
Клаудио Раньери
Паоло Ваноли
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