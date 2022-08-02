Кроме Ваноли на пост главного тренера «Палермо» претендуют еще несколько известных специалистов

«Палермо» ведет активные поиски нового главного тренера, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Ранее появлялась информация, что на эту должность претендует экс-тренер «Спартака» Паоло Ваноли.

Однако и без него лист кандидатов весьма велик: Даниеле Де Росси, Клаудио Раньери, Давиде Баллардини, Эудженио Корини, Роберто Д'Аверса, Аурелио Андреаццоли и Франческо Фариоли.

В прошлом сезоне сицилийский клуб занял первое место в плей-офф третьего по силе дивизиона (Серии C), чем гарантировал себе выход во вторую лигу.