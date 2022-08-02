«Рома» надеется представить Вейналдума на стадионе «Олимпико» перед матчем с «Шахтером» 7 августа
«Рома» надеется подписать полузащитника «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдума до субботы 6 августа, сообщает Il Corriere dello Sport.
Отмечается, что руководство римлян хочет, чтобы презентация прошла на стадионе «Олимпико» при полных трибунах перед товарищеским матчем против «Шахтера», который пройдет 7 августа.
Вейналдум ради перехода в «Рому» готов пойти на снижение зарплаты. «ПСЖ» же пытается улучшить условия соглашения и хочет, чтобы «Рома» взяла на себя еще один миллион евро зарплаты хавбека и бонусы.
В прошлом сезоне Вейналдум забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 38 матчах за «ПСЖ».
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17
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18
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
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|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
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Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
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Верона – Наполи
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|15.08
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Ювентус – Сассуоло
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