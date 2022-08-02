«Рома» надеется представить Вейналдума на стадионе «Олимпико» перед матчем с «Шахтером» 7 августа

«Рома» надеется подписать полузащитника «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдума до субботы 6 августа, сообщает Il Corriere dello Sport.

Отмечается, что руководство римлян хочет, чтобы презентация прошла на стадионе «Олимпико» при полных трибунах перед товарищеским матчем против «Шахтера», который пройдет 7 августа.

Вейналдум ради перехода в «Рому» готов пойти на снижение зарплаты. «ПСЖ» же пытается улучшить условия соглашения и хочет, чтобы «Рома» взяла на себя еще один миллион евро зарплаты хавбека и бонусы.

В прошлом сезоне Вейналдум забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 38 матчах за «ПСЖ».