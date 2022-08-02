«Специя» снова взяла в аренду полузащитника «Аталанты» Коваленко

Полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко вернулся в «Специю», сообщает сайт команды.

«Специя» снова взяла футболиста в аренду, но в этот раз с обязательной опцией выкупа.

По данным итальянских СМИ, стоимость трансфера составила 2 миллиона евро. Полноценное соглашение будет рассчитано до 2025 года.

В клуб из Бергамо Коваленко перешел в феврале 2021 года из донецкого «Шахтера» и провел только один матч. В «Специи» Коваленко за 27 матчей забил один гол и отдал четыре голевые передачи.