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Сегодня, 21:11

«Специя» снова взяла в аренду полузащитника «Аталанты» Коваленко

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Виктор Коваленко.
Фото ФК «Специя».

Полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко вернулся в «Специю», сообщает сайт команды.

«Специя» снова взяла футболиста в аренду, но в этот раз с обязательной опцией выкупа.

По данным итальянских СМИ, стоимость трансфера составила 2 миллиона евро. Полноценное соглашение будет рассчитано до 2025 года.

В клуб из Бергамо Коваленко перешел в феврале 2021 года из донецкого «Шахтера» и провел только один матч. В «Специи» Коваленко за 27 матчей забил один гол и отдал четыре голевые передачи.

Виктор Коваленко
ФК Аталанта
ФК Специя
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