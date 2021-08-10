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Кристиан Эриксен может вернуться в «Аякс»

17:21
Кристиан Эриксен. Фото Instagram
Кристиан Эриксен. Фото Instagram
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Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен может вернуться в «Аякс», сообщает Football Italia. Все будет зависеть от того, снимут ли футболисту сердечный кардиостимулятор.

Если датчанин избавится от устройства в ближайшие месяцы, тогда останется в миланском клубе. Если у игрока останется кардиостимулятор, тогда он рассмотрит вариант с возвращением в «Аякс».

12 июня 2021 года во время матча Евро-2020 против сборной Финляндии у игрока датской сборной случилась остановка сердца, он потерял сознание. Врачам пришлось приводить его в чувство на протяжении девяти минут, в том числе делая искусственное дыхание и закрытый массаж сердца. Кристиана унесли на носилках с поля, прикрывая флагами, и отправили в госпиталь.

Эриксену был имплантирован электрокардиостимулятор для нормализации сердечного ритма.

Действующий контракт 29-летнего датчанина с «Интером» рассчитан до 30 июня 2024 года. Хавбек выступает за миланцев с 2020 года, он стал вместе с ними чемпионом Италии.

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Иван Шитик все материалы автора

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