Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен может вернуться в «Аякс», сообщает Football Italia. Все будет зависеть от того, снимут ли футболисту сердечный кардиостимулятор.

Если датчанин избавится от устройства в ближайшие месяцы, тогда останется в миланском клубе. Если у игрока останется кардиостимулятор, тогда он рассмотрит вариант с возвращением в «Аякс».

12 июня 2021 года во время матча Евро-2020 против сборной Финляндии у игрока датской сборной случилась остановка сердца, он потерял сознание. Врачам пришлось приводить его в чувство на протяжении девяти минут, в том числе делая искусственное дыхание и закрытый массаж сердца. Кристиана унесли на носилках с поля, прикрывая флагами, и отправили в госпиталь.

Эриксену был имплантирован электрокардиостимулятор для нормализации сердечного ритма.

Действующий контракт 29-летнего датчанина с «Интером» рассчитан до 30 июня 2024 года. Хавбек выступает за миланцев с 2020 года, он стал вместе с ними чемпионом Италии.