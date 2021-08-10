Раджа Наингголан расторг контракт и покинул «Интер»

Полузащитник Раджа Наингголан покидает «Интер». Стороны расторгли контракт, сообщает сайт клуба.

33-летний футболист в минувшем сезоне защищал цвета «Кальяри» на правах аренды. Бельгиец принял участие в 22 поединках чемпионата Италии, записав на свой счет один забитый мяч и пять желтых карточек.

Как сообщает журналист Николо Скира, в клубе из Сардинии хотят вновь подписать бельгийца и начали переговоры о его переходе.