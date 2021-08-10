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Раджа Наингголан расторг контракт и покинул «Интер»

17:15
Раджа Наингголан. Фото ФК "Интер".
Раджа Наингголан. Фото ФК &quot;Интер&quot;.
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Полузащитник Раджа Наингголан покидает «Интер». Стороны расторгли контракт, сообщает сайт клуба.

33-летний футболист в минувшем сезоне защищал цвета «Кальяри» на правах аренды. Бельгиец принял участие в 22 поединках чемпионата Италии, записав на свой счет один забитый мяч и пять желтых карточек.

Как сообщает журналист Николо Скира, в клубе из Сардинии хотят вновь подписать бельгийца и начали переговоры о его переходе.

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Иван Шитик все материалы автора

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