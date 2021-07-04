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Криштиану Роналду показал фото в сауне

21:21
Криштиану Роналду. Фото Instagram
Криштиану Роналду. Фото Instagram
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Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал новую сторис в своем Instagram. 36-летний футболист показал подписчикам фотографию из сауны.

Ранее, 4 июля, Роналду выложил семейное фото с яхты.

Вместе со сборной Португалии форвард дошел до 1/8 финала Евро-2020, где его команда проиграла Бельгии (0:1).

На счету Роналду 5 забитых мячей и одна результативная передача на чемпионате Европы.

Сторис Криштиану Роналду. Фото Instagram
Сторис Криштиану Роналду. Фото Instagram

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