Криштиану Роналду показал фото в сауне
21:21
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал новую сторис в своем Instagram. 36-летний футболист показал подписчикам фотографию из сауны.
Ранее, 4 июля, Роналду выложил семейное фото с яхты.
Вместе со сборной Португалии форвард дошел до 1/8 финала Евро-2020, где его команда проиграла Бельгии (0:1).
На счету Роналду 5 забитых мячей и одна результативная передача на чемпионате Европы.
Сторис Криштиану Роналду. Фото Instagram
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