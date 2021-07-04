Криштиану Роналду показал фото в сауне

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал новую сторис в своем Instagram. 36-летний футболист показал подписчикам фотографию из сауны.

Ранее, 4 июля, Роналду выложил семейное фото с яхты.

Вместе со сборной Португалии форвард дошел до 1/8 финала Евро-2020, где его команда проиграла Бельгии (0:1).

На счету Роналду 5 забитых мячей и одна результативная передача на чемпионате Европы.