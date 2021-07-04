Криштиану Роналду показал семейное фото с яхты: «С моими любимыми»

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал новый пост в Twitter. 36-летний футболист показал подписчикам фотографию на яхте с семьей.

«Пришло время отдохнуть с моими любыми», — написал Роналду.

На снимке игрок лежит рядом с возлюбленной Джоржиной Родригес и детьми.

Вместе со сборной Португалии Роналду дошел до 1/8 финала Евро-2020, где его команда уступила Бельгии (0:1).

На чемпионате Европы нападающий повторил мировой рекорд по голам за национальную команду, доведя количество забитых мячей до 109.