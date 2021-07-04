Криштиану Роналду показал семейное фото с яхты: «С моими любимыми»
19:00
Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал новый пост в Twitter. 36-летний футболист показал подписчикам фотографию на яхте с семьей.
«Пришло время отдохнуть с моими любыми», — написал Роналду.
На снимке игрок лежит рядом с возлюбленной Джоржиной Родригес и детьми.
Вместе со сборной Португалии Роналду дошел до 1/8 финала Евро-2020, где его команда уступила Бельгии (0:1).
На чемпионате Европы нападающий повторил мировой рекорд по голам за национальную команду, доведя количество забитых мячей до 109.
It's time to rest with my loves ??? pic.twitter.com/maxx9zsUYR— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 4, 2021
Читайте также
3
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю