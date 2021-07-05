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«Ювентус» в ближайшие дни обсудит с «Сассуоло» переход Локателли

05:53
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Полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли близок к переходу в «Ювентус», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, в ближайшие 72 часа руководства туринского клуба встретится с представителями «Сассуоло», чтобы прийти к соглашению о трансфере 23-летнего итальянца. Сообщалось, что игрок уже согласовал личный контракт с «Юве» до 2026 года с зарплатой 3 миллиона евро в год.

В минувшем сезоне Локателли сыграл 34 матча во всех турнирах на клубном уровне, в которых забил четыре мяча и сделал три результативные передачи. На чемпионате Европы игрок провел три матча и оформил дубль в ворота сборной Швейцарии (3:0).

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Сергей Разин все материалы автора

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