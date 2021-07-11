Криштиану Роналду написал философский пост с фото оголенного торса

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду выложил философский пост в Instagram. Фото с оголенным торсом он сопроводил фразой бразильского писателя Лэра Джеральдо Теодора Рибейро, который пишет о самопомощи.

«Если у вас есть «иметь» без «бытия», это не принадлежит вам», — написал Роналду.

10 июля Криштиану стал обладателем премии ESPY от американского канала ESPN в номинации «Лучший иностранный спортсмен».

Вместе со сборной Португалии Роналду дошел до 1/8 финала Евро-2020, где его команда уступила Бельгии (0:1).