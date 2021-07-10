Криштиану Роналду получил награду от телеканала ESPN в номинации «Лучший иностранный спортсмен»
23:17
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал обладателем премии ESPY в номинации «Лучший иностранный спортсмен».
ESPY (Excellence in Sports Performance Yearly — «Ежегодные высокие достижения в спорте») — премия, присуждаемая американским телеканалом ESPN ведущим спортсменами и командам.
Лауреаты премий ESPY определяются голосованием болельщиков (с 2004 года победители выбираются из числа кандидатов, отобранных номинационной комиссией).
Португалец уже в четвертый раз получает эту награду.
Читайте также
Черчесов рассказал, почему Россия проводила контрольные матчи с Болгарией и Молдавией, а не с Францией
0
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю