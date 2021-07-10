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Криштиану Роналду получил награду от телеканала ESPN в номинации «Лучший иностранный спортсмен»

23:17
Криштиану Роналду. Фото Instagram
Криштиану Роналду. Фото Instagram
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Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал обладателем премии ESPY в номинации «Лучший иностранный спортсмен».

ESPY (Excellence in Sports Performance Yearly — «Ежегодные высокие достижения в спорте») — премия, присуждаемая американским телеканалом ESPN ведущим спортсменами и командам.

Лауреаты премий ESPY определяются голосованием болельщиков (с 2004 года победители выбираются из числа кандидатов, отобранных номинационной комиссией).

Португалец уже в четвертый раз получает эту награду.

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Иван Шитик все материалы автора

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