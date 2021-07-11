«Ювентус» на следующей неделе объявит о продлении контракта с Кьеллини

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини продлит контракт с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 36-летний итальянец продлил соглашение до июня 2022 года. Об этом официально объявят на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри уговорил Кьеллини остаться в клубе.

В прошедшем сезоне серии А Кьелллини провел 17 матчей, отметившись 1 голевой передачей.