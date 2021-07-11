«Ювентус» на следующей неделе объявит о продлении контракта с Кьеллини
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Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини продлит контракт с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, 36-летний итальянец продлил соглашение до июня 2022 года. Об этом официально объявят на следующей неделе.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри уговорил Кьеллини остаться в клубе.
В прошедшем сезоне серии А Кьелллини провел 17 матчей, отметившись 1 голевой передачей.
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