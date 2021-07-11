Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен прилетит в Милан на следующей неделе. Датский футболист встретится с одноклубниками, проведет беседу с новым главным тренером Симоне Индзаги и пройдет медицинское обследование, сообщает Tuttosport.

Напомним, хавбек сборной Дании перенес сердечный приступ во время матча первого тура Евро-2020 с Финляндией. Позже 29-летнему Эриксену имплантировали дефибриллятор, чтобы регулировать сердцебиение.

Главный тренер Симоне Индзаги возглавил «Интер» перед началом сезона-2021/22 и сменил во главе «нерадзурри» Антонио Конте, приведшего миланцев к первому скудетто за 10 лет.