Криштиану Роналду: фото за обедом сборной перед новостью о положительном тесте
17:27
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду заразился коронавирусной инфекцией.
35-летний футболист находится в расположении национальной команды. Накануне он выложил в Instagram фото с общекомандного обеда.
Как стало известно сегодня, тест игрока на коронавирус оказался положительным. Роналду не испытывает никаких симптомов болезни.
Сейчас футболиста изолировали от остальных игроков сборной Португалии.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное